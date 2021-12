0 Facebook Allarme stazioni, vandali ed aggressori non si risparmiano per Natale: “Talvolta è una lotta” Cronaca 22 Dicembre 2021 13:55 Di redazione 2'

Anche durante le festività natalizie, mentre le stazioni del capoluogo sono prese d’assalto da turisti e napoletani – residenti fuori regione che tornano in città per trascorrere Natale in famiglia – non si fermano gli atti vandalici e le aggressioni da parte di utenti e balordi nei confronti del personale ferroviario.

L’aggressione

Una situazione che, con le nuove disposizioni sui controlli per il green pass – obbligatorio per viaggiare sui mezzi pubblici – continua ad amplificarsi. Solo ieri l’ultimo caso registrato a Napoli nella stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana. Quando 2 extracomunitari sprovvisti di certificazione verde hanno tentato di forzare i varchi, ma fortunatamente sono stati pronatamente fermati dalla Guardia di Finanza, coadiuvata dal personale della Protezione Aziendale e dalla Guardia Giurata in servizio, dopo una colluttazione. A denunciare il caso è stato il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio. “Ogni giorno – lamenta il presidente dell’Ente Autonomo Volturno – il personale effettua controlli sul green pass, a campione, in ingresso per chi deve prendere bus o treni. Ogni 100 controlli abbiamo circa 3 persone che ci provano a salire senza green pass. Il controllo ovviamente non è una passeggiata”.

Gli atti di vandalismo

Come se non bastassero i casi di aggressione in parallelo vanno avanti anche gli atti di vandalismo. “Qualche giorno – spiega De Gregorio – fa è stato vandalizzato nella stazione di Ercolano Miglio d’oro la validatrice per consentire il pagamento con la carta di credito. Un atto di vandalismo senza motivo, fine a se stesso. Distruggere per lo sfizio di distruggere, tantissimi episodi quotidiani in EAV come ovunque nella nostra città metropolitana. La cultura distruttiva regna tra di noi, un nemico a volte invisibile. Ma non ci arrendiamo, la validatrice verrà sostituita “.