Paura per Rita De Crescenzo: "Sta cadendo tutto ragazzi", l'influencer napoletana di Tik Tok in pericolo Cronaca 22 Dicembre 2021

Momenti di paura per Rita De Crescenzo. Cadono calcinacci dal palazzo in cui vive la nota influencer di Tik Tok. Come al solito la De Crescenzo esce di casa e riprende tutta la scena mettendo in video i vigili del fuoco che operano all’esterno della sua abitazione.

“Ragazzi ho paura se ne sta cadendo il palazzo, ma che sta succedendo?“. Diverse persone attorno alla Tiktoker assistono alla scena e postano i video sul social cinese.

A quanto pare, da quel che ci sembra capire, ci sono dei calcinacci che cadono dal palazzo adiacente l’abitazione di Rita. Nulla di grave, ma i pompieri intervengono per arginare qualsiasi pericolo.