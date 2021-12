0 Facebook Napoli, caccia al ras del Bronx sfuggito dal blitz: “E’ accusato di tentato omicidio” Napoli Città 22 Dicembre 2021 08:57 Di redazione 2'

E’ caccia aperta, da parte della Polizia di Stato, al ras del Bronx di San Giovanni a Teduccio, Giuseppe Attanasio, che ieri è sfuggito dal blitz degli agenti.

Nel corso dell’operazione, coordinata dalla Dda di Napoli, sono finiti in manette il fratello Andrea Attanasio, Marco Cozzolino e Luigi Di Perna. Tutti e tre sono accusati di tentato omicidio, detenzione illegale di armi da fuoco, racket ed usura, svolta nell’area della periferia orientale della città. Ci sarebbe anche un quinto indagato che però è stato ucciso solo una settimana fa nel quartiere Ponticelli. Si tratta di Gennaro Matteo.

La fuga

Attanasio, ricercato a piede libero in queste ora dagli agenti, è al centro di un indagine per l’agguato del luglio del 2020 in via Villa Romana a San Giorgio a Cremano in cui rimasero feriti Andrea Attanasio e Marco Cozzolino. A sparare, in quell’occasione, secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio Giuseppe Attanasio a seguito di una violente lite familiare. L’uomo, solo ieri, è riuscito a fuggire dalle manette insieme ad un altro individuo ancora non identificato.

Nell’inchiesta Attanasio, oggi latitante a tutti gli effetti risulta anche tra i partecipanti di un violento pestaggio come conseguenza di un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore di san Giorgio a Cremano, avvenuto solo qualche mese fa.