Belen Rodriguez da sola con Luna Marì e Santiago: il figlio si avvicina alla sorellina per consolarla News 17 Dicembre 2021

Belen Rodriguez è rimasta da sola con i due bambini: Santiago De Martino, il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino e Luna Marì Spinalbese, nata dalla relazione con il compagno Antonino. Sia il matrimonio che la relazione con l’hairstylist sono terminati e l’argentina è rimasta da sola con i due bambini.

Più volte la showgirl ha detto che non ha una tata e quindi un aiuto in casa le viene dato dai suoi familiari: soprattutto mamma Veronica e papà Gustavo. Insomma Belen sta crescendo da sola i figli e si trova spesso in casa con i due.

Belen Rodriguez da sola con Luna Marì e Santiago

Proprio lo scorso giovedì ha condiviso su Instagram storie di ordinaria normalità: lei che cenava mentre Santiago si prendeva cura della sorellina e guardava la tv. La piccolina piangeva e il figlio di Stefano le metteva il ciuccio in bocca. Una scena assolutamente tenera.