Belen Rodriguez alle prese con la vita da mamma single, il messaggio: "Io ho già dato" Spettacolo 22 Dicembre 2021

Belen Rodriguez, alle prese con la vita da mamma single costruisce la culla per Luna Marì. Ormai non ci sono più speranze: l’argentina e Antonino Spinalbese, papà della bimba, non torneranno più insieme. L’hairstylist e la modella non hanno trascorso nessuna delle feste di famiglia insieme e la Rodriguez si riprende sempre da sola con i bambini: Santiago e Luna. Non c’è traccia del compagno, ormai ex.

Belen Rodriguez mamma single lancia un messaggio per Antonino Spinalbese

In particolare nelle ultime stories, l’amica Patrizia Griffi, riprende Belen mentre monta la culla ed esclama: “Che donna Belen, fa tutto, sai fare tutto! Pazzesca, sta montando il nuovo lettino alla nostra Luna”, poi dice:” Sei una donna da sposare!” e Belen risponde: “No, no, ho già dato!”.

Anche Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha dichiarato che tra Belen e Antonino la crisi è totale.