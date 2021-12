0 Facebook Maddaloni, Domenico Amoroso muore di covid in ospedale: aveva 36 anni È morto Domenico Amoroso. Il giovane che faceva l'imbianchino era sposato. Non si era ancora vaccinato. Era appassionato di sport Cronaca 21 Dicembre 2021 10:00 Di redazione 1'

Si sarebbe dovuto vaccinare a breve. Ancora non si era fatto somministrare il vaccino per motivi di salute. Ma purtroppo non ha fatto in tempo. Domenico Amoroso è deceduto presso il covid hospital di Maddaloni.

La triste notizia è stata riportata da Teleclub. Il giovane, appassionato di sport (praticava boxe e bicicletta) aveva solo 36 anni. Sposato nel 2013, Domenico dopo un primo ricovero era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva.

Distrutta un’intera comunità. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. Domenico Amoroso è stato ricordato come un giovane in gamba, solare e disponibile. Mancherà a tutti.