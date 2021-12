0 Facebook Grande Fratello Vip, Alex Belli esce dalla casa e racconta la verità a casa: “Mi manca” Spettacolo 16 Dicembre 2021 15:16 Di redazione 1'

Alex Belli canta dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Torna sui social suonando e intonando il brano di Tiziano Ferro, “Non me lo so spiegare”. Una dedica a Soleil Sorge, della quale si è detto innamorato in casa, o alla moglie Delia Duran? L’unica certezza è che il bell’attore ha litigato con la modella venezuelana in treno subito dopo l’uscita dalla casa.

Dal video di Belli non si vede la moglie, ma ci sono solamente alcuni collaboratori della agenzia fotografica che gestisce.

Grande Fratello Vip, Alex Bell racconta la verità

Insomma dopo aver fatto innamorare Soleil, averle fatte di cotte e di crude in casa, pare che Belli sia rimasto solo. E che abbia scelto qualche studio di Mediaset per raccontare la sua verità del Grande Fratello Vip.