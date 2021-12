0 Facebook Sarà un Natale al freddo e al gelo, torna la pioggia per le feste: il meteo a Napoli e in Campania Il meteo a Natale. Anche a Napoli e in Campania arriverà il vero freddo invernale. Dopo queste giornate di sole saranno delle feste 'gelate' Meteo 21 Dicembre 2021 09:46 Di redazione 1'

La pressione delle Azzorre lascerà il posto alle correnti russe. Così il sole che abbiamo ammirato in questi giorni sarà sostituito da pioggia e freddo. Insomma, il Natale – parafrasando il grande Eduardo – “si presenterà come comanda Iddio“.

In Italia non mancheranno casi di forti nevicate. Anche in Campania, nelle zone più dell’entroterra e montuose. Ma in generale, le festività saranno caratterizzate da un radicale abbassamento delle temperature.

Il meteo a Natale

Come consigliato da Il Meteo, sarà il momento di preparare ombrelli, giacche pesanti, guanti, cappelli di lana e guanti. Da Natale a capodanno c’è il rischio di trovarsi ‘al freddo e al gelo‘.