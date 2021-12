0 Facebook Cade da un lucernario a causa di una foto e perde la vita: addio alla modella 19enne Francesca Romana Tomassini Cade per una foto e perde la vita. La vittima si chiama Francesca Romana Tommassini. Aveva 19 anni. La giovane modella caduta da un lucernario Cronaca 20 Dicembre 2021 16:08 Di redazione 2'

Era salita sopra un terrazzo insieme al fratello. Lei modella, lui fotografo. Avrebbero dovuto scattare delle fotografie. Poi è iniziato a piovere. I due ragazzi hanno cercato di trovare un riparo. Così sono saltati da un muretto.

Lui, 30 anni, è riuscito a raggiungere la destinazione. Lei, Francesca Romana Tomassini – 19 anni – non ce l’ha fatta. La giovane è caduta sopra un lucernario che non ha retto il peso della ragazza ed è andato in frantumi.

Cade per una foto e perde la vita

Francesca Romana è caduta nel vuoto. Tremendo l’impatto con il suolo che le è costato la vita. La 19enne, originaria della provincia di Roma, si trovava in viale Quattro Venti a Monteverde (località in provincia di Avellino), quando è accaduta la tragedia.

Cade per una foto e perde la vita: il cordoglio del sindaco Nisi

“Appresa la tragica notizia della scomparsa della giovane Francesca Romana, esprimo a nome mio personale, dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza, i sentimenti di più profondo dolore e cordoglio nei confronti dei familiari tutti. Ai genitori e familiari va la nostra vicinanza.

Soprattutto in un momento di così grave ed incomprensibile dolore, che lascia sgomenti ed incapaci di accettare un destino tanto infausto ed angoscioso. La giovane Francesca Romana, ragazza splendida, appartenente ad una famiglia esemplare sempre molto attiva nel campo sociale, lascerà un vuoto straziante nella comunità di Campagnano“, ha dichiarato il sindaco di Campagnano Romano, Alessio Nisi.