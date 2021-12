0 Facebook San Gennaro, la stranezza sul sangue sciolto: “Non era mai successo” Napoli Città 19 Dicembre 2021 10:01 Di redazione 1'

C’è un giallo sul ultimo miracolo, quello laico, di San Gennaro. Andato in scena, come tutti gli anni, lo scorso 16 dicembre, quando il sangue del patrono di Napoli si è sciolto alle ore 17 e 59.

Solo mezz’ora prima però, dopo una giornata di preghiere da parte dei fedeli, si era registrato un qualcosa di veramente singolare. Intorno alle 17 e 30, infatti, il sangue, contenuto all’interno dell’ampolla, aveva mostrato segni di scioglimento ma poi “si è formata una bolla”.

“E’ successa una cosa strana – ha spiegato al Il Mattino – mons. Vincenzo De Gregorio – il sangue si è prima poi è tornato indietro. In 21 anni che sono abate, non ho mai visto una cosa del genere. Preghiamo perché sia di conforto per le nostre ansie e dolori. E’ la riposta della fede siamo schegge di vita e c’è una presenza che dà senso alla nostra vita.