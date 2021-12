0 Facebook Napoli, habemus Galleria Vittoria: la riapertura dopo un anno e mezzo di cantieri Napoli Città 18 Dicembre 2021 22:52 Di redazione 1'

Era stata chiusa nel lontano settembre 2020 causando fin a ieri non pochi problemi su tutta la viabilità cittadina. Finalmente questa mattina sarà riaperta ai napoletani la Galleria Vittoria: fumata bianca alle ore 9 e 30. Quando, alla presenza del sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi, sarà ripristinato il tratto da via Acton a via Morelli, per la gioia degli automobilisti.