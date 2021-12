0 Facebook “Ti uccido”, lite in cucina nel Napoletano finisce nel sangue: colpisce il giovane fratello Pompei 19 Dicembre 2021 13:19 Di redazione 2'

Una gravissima lite familiare si è registrata nelle ultime ore a Pompei, comune dell’area vesuviana. Dove due giovani fratelli incensurati hanno innescato una furiosa rissa. Ad aggredire è stato il fratello più piccolo, appena 21ennne, che si è scagliato – armato di coltello da cucina – addosso al fratello 25enne. Lo stesso che è rimasto ferito da un fendente alla gamba destra. Mentre resta ancora un mistero il motivo che ha scatenato la violentissima rissa, finita nel sangue.

La corsa in ospedale: la vittima è in pericolo di vita

La vittima, dopo la coltellata, è stata repentinamente trasportata, d’urgenza, prima all’ospedale di Castellammare di Stabia ed in seguito al nosocomio Monaldi di Napoli dove è tuttora in prognosi riservata. Sfortunatamente, infatti, è ancora in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Pompei e della sezione operativa di Torre Annunziata hanno coì tratto in arrestato, con l’accusa di lesioni aggravate, l’aggressore 25enne. I militari dell’Arma, inoltre, sono stati allertati della rissa da una segnalazione del 112. Al momento l’aggressore è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.