0 Facebook “Preferisco viaggiare così”: indossa perizoma apposto della mascherina e viene cacciato dall’aereo News 19 Dicembre 2021 21:28 Di redazione 1'

Si era imbarcato su un aereo della United Airlines ma quando gli assistenti di volo si sono accorti della sua particolare mascherina l’hanno cacciato via: indossava un perizoma apposto della mascherina.

Lo strano caso è accaduto lo scorso mercoledì negli Stati Uniti e ha visto protagonista un uomo della Florida, il 38enne Adam Jenne.

Il dispositivo di protezione, negli Usa così come in Italia. è infatti obbligatorio per legge. E prima del decollo del mezzo – partito da Fort Lauderdale diretto Washington – l’uomo ha continuato a rifiutarsi di indossare la mascherina, quella vera. Pertanto è stato così sbattuto fuori dal veicolo.

“Penso – ha spiegato il protagonista del particolarissimo episodio all’emittente americana il 38enne Adam Jenne – che il modo migliore per illustrare l’assurdità della mascherina sia con l’assurdità”.