0 Facebook Dolore a Napoli, giovane papà muore improvvisamente: “Avevi un cuore grande” Napoli Città 19 Dicembre 2021 21:44 Di redazione 1'

Dolore a Napoli dove nelle scorse ore è venuto a mancare Massimo Bracale. Stroncato da un malore improvviso Massimo ha lasciato nello sconforto l’intera comunità della Case nuove, dove abitava con la propria famiglia. Ad annunciare la dipartita è stata proprio la pagina social ‘Noi delle case nuove’. A cui sono seguiti gli strazianti messaggi di cordoglio di amici e conoscenti del giovane padre scomparso.

“Mi hai voluto bene – scrive una donna, ancora in preda al dolore – Te ne ho voluto anch’io. La vita spesso fá lo sgambetto a chi è più debole. Ma avevi un cuore grande. Addio Massimo Bracale E che Dio possa accoglierti nel suo grande abbraccio misericordioso. Mi raccomando. Sii gioioso come sei stato sulla terra”.

“Non ci sono parole per il dolore che ci hai dato. – precisa un’altra conoscente – Noi ci siamo sempre stati, eri il figlio di tutti noi. La tua morte ci ha distrutti, eri buono. Un altro pezzo del nostro cuore è volato via con te”.