Napoli, una spizzata di Elmas piega il Milan: gli azzurri sbancano San Siro Calcio Napoli 19 Dicembre 2021

Dopo un match intenso i partenopei sbancano San Siro: decisiva una spizzata di testa di Elmas in apertura. I ragazzi di Spalletti volano al secondo posto in classifica, appaiati – a pari punti – proprio con i rossoneri.

Il Napoli torna a vincere fuori casa – non succedeva dal 4 novembre scorso per la partita contro il Legia Varsavia in Europa League – nonostante le tante assenze ed infortuni.

A decidere il big match di questa giornata è il giovane macedone Elmas che dopo soli 5 minuti realizza il suo primo gol di testa con la maglia del Napoli, tutto era nato dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Per il resto dei novanta minuti spicca la personalità degli azzurri che tengono testa fino alla fine e portano a casa tre punti importantissimi. Tensione nel finale quando al 90esimo un gol di Kessie viene annullato dal Var per un presunto fuorigioco di Giroud. Dopo sei minuti di recupero gli azzurri possono così festeggiare l’agognata vittoria.

Il Napoli torna al secondo posto in classifica. A pari punti (39) proprio con il Milan ed a sole 4 lunghezze di distanza dalla capolista Inter.

Tabellino e formazioni

Milan – Napoli 0 a 1

Elmas, 5 Pt

L’unidci titolare

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna