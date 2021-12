0 Facebook Terremoto in Italia, paura in tutta la Regione: famiglie in strada Cronaca 18 Dicembre 2021 12:33 Di redazione 1'

Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4 del terremoto registrato oggi alle 11,34 nella provincia di Bergamo in Lombardia. A Milano molte famiglie, per la paura, hanno lasciato le proprie abitazioni e sono scese in strada.

L’epicentro del sisma è il comune di sei mila abitanti di Bonate Sotto, cittadina del bergamasco. Mentre la profondità è stata stabilita a 26 chilometri. La scossa, avvertita in tutta la Regione, nel capoluogo sembrerebbe che non ha provocato particolari danni, a quanto confermano i vigili del Fuoco. Solo tanto spavento, però tra i residenti.

L’epicentro del sisma è il comune di sei mila abitanti di Bonate Sotto, cittadina del bergamasco. Mentre la profondità è stata stabilita a 26 chilometri. La scossa, avvertita in tutta la Regione, nel capoluogo sembrerebbe che non ha provocato particolari danni, a quanto confermano i vigili del Fuoco. Solo tanto spavento, però tra i residenti.