Gru cade su un palazzo, morti tre operai: “Abbiamo fatto un strage”

“La gru è caduta, abbiamo fatto una strage… sono morti tutti… cosa stai a fare in ufficio!! Sono morti i gruisti, i tre montatori, vieni giù…”. Sono queste le grida di un operaio, riprese dall’ANSA, subito dopo il crollo di una gru a Torino. La stessa che nella mattinata di oggi è crollata su un palazzo di sette piani di via Genova, dove era stato, in precedenza, aperto un cantiere per il rifacimento del tetto.

Tutti e tre gli operai impiegati nel montaggio sono infatti morti sul colpo. Mentre due passanti sono rimasti feriti. Un uomo è stato tirato fuori dalla sua autovettura, rimasta schiacciata, dai vigili del fuoco. I tre lavoratori, secondo le prime ricostruzioni, erano sulla piattaforma per montare il braccio della gru che successivamente è crollata.

Il dolore

“L’incidente della gru di stamattina – spiegano in una nota congiunta Cgil e Fillea Cgil Torino – in via Genova a Torino fa salire a 40 i morti sul lavoro in Piemonte nel corso del 2021. Una strage infinita, di fronte alla quale – a parte il doveroso cordoglio verso le famiglie delle vittime – le parole ormai sembrano inadeguate”. “Occorrono – precisano le parti sociali – fatti concreti a partire da più controlli e più formazione, soprattutto in edilizia, tanto più in questa fase di forte ripresa del lavoro, dove la fretta spesso prevale su tutto”.