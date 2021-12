0 Facebook Enrico muore nel sonno a soli 41 anni: la scoperta della madre Cronaca 18 Dicembre 2021 09:24 Di redazione 1'

A trovarlo ormai senza vita nel suo letto è stata la madre. Così è morto Enrico Bozzetto, un giovane di soli 41 anni di Bassano che proprio a Natale avrebbe festeggiato il suo compleanno. Una morte inspiegabile avvenuta dopo una giornata di lavoro che al momento resta senza spiegazioni.

La mamma l’aveva raggiunto nella sua stanza per vedere come stava per poi fare la tragica scoperta. Ora i familiari, ancora in preda al dolore, hanno chiesto così l’autopsia per capire il motivo dell’assurdo decesso. Enrico, solo a settembre, aveva fatto le due dosi del vaccino anti Covid ed in quanto sportivo era spesso visitato da un medico. Solo quest’estate sarebbe dovuto andare in Spagna per prendere parte ad una nota manifestazione sportiva, oggi purtroppo si terranno, invece, i suoi funerali.