0 Facebook Partono i lavori della Galleria Vittoria dopo 10 mesi di stop, dureranno 120 giorni Cronaca 2 Agosto 2021 19:29 Di redazione 2'

Finalmente sono partiti questo lunedì, dopo 10 mesi di chiusura, i lavori della Galleria Vittoria. Lo scorso giovedì, con la firma dell’atto di consegna ad Anas del cantiere per i lavori, si è compiuto l’ultimo tassello necessario all’avvio del cantiere.

Quando finiscono i lavori della Galleria Vittoria

L’iter amministrativo e tecnico è stato complesso, così come sono state tante le difficoltà legate alla monumentalità dell’opera. Per i lavori è stata stanziata una spesa di 2 milioni di euro. “È un lavoro che prevede un investimento di due milioni di euro, i lavori dureranno 120 giorni, si lavorerà su più turni, garantendo almeno venti ore di lavoro al giorno”, queste le parole di Nicola Montesano, responsabile di Anas Campania.

“L’intervento prevede la demolizione delle lastre in marmo, con una parte di pannelli fino all’altezza di 6 metri. Saranno sostituiti da un lamierino in acciaio pre-verniciato. Nella demolizione sarà rimossa tutta la civetteria e le opere interferenti dopodiché ci sarà per una questione di sicurezza il fissaggio delle lastre che sarà implementato con un sistema di reti e funi che vengono ancorate alle strutture” prosegue Montesano. “Sarà realizzato un nuovo impianto di smaltimento delle acque di percolazione che sarà più facilmente stazionabile e manutentabile”. Si tratta di 11mila metri quadrati di rete, 770 metri quadrati di cavi, 4630 perforazioni, circa 8mila metri quadrati di pannello in acciaio.