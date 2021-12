0 Facebook Dramma a Soccavo, madre porta neonato in crisi respiratoria alla Asl: il piccolo muore a due mesi News 17 Dicembre 2021 11:25 Di redazione 1'

Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì a Napoli, nel quartiere Soccavo. Un bambino di due mesi è morto in seguito a una crisi respiratorio presso il distretto della Asl Napoli 1 numero 26. A chiarire quanto accaduto sono stati i carabinieri.

Bimbo di 2 mesi muore a Napoli

I militari hanno smentito la voce, iniziata a circolare nei gruppi social legati al territorio, di un neonato morto presso un hub vaccinale. “Meglio chiarire la cosa – spiegano i carabinieri – questa notte una signora ha portato il proprio bambino, un neonato di circa 2 mesi, in crisi respiratoria presso l’Asl Napoli 1 distretto 26. Il piccolo – per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli – è deceduto. Assolutamente da escludere l’evento del vaccino”.

Non si conoscono, dunque, le cause del decesso del bambino. Indagini in corso da parte dei carabinieri.