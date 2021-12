0 Facebook Dramma in casa, neonato si sente male in braccio alla madre: muore in ospedale Cronaca 14 Dicembre 2021 12:54 Di redazione 2'

E’ una vera tragedia quella avvenuta a Borgo Mozzano, in provincia di Lucca. Un neonato di pochi giorni è deceduto tra le braccia della madre. Improvvisamente ha accusato alcune difficoltà respiratorie, trasportato d’urgenza all’ospedale Opa di Massa, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Neonato si sente male tra le braccia della madre e muore

Il piccolo aveva ricevuto il battesimo soltanto due gironi fa. Un dramma improvviso. Sulla salma del neonato è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Dolore e sconforto nel piccolo comune dove la famiglia era molto conosciuta. Sotto choc la madre che ha praticamente visto morire il bambino tra le sue braccia.

Le parole del sindaco

Il Comune di Borgo Mozzano ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per questa tragedia, ha deciso di annullare l’evento di Natale dedicato ai bambini, che si sarebbe dovuto tenere il prossimo 19 dicembre: “Ci sembra un piccolo gesto di rispetto per il piccolo Martino e per la sua famiglia – ha scritto il sindaco Andreuccetti – Il giorno del funerale chiederemo a tutte le attività commerciali di osservare il lutto e contestualmente spegneremo l’illuminazione natalizia. Sappiamo che i gesti e le parole poco contano, ma quel poco che possiamo, come comunità, è giusto farlo. Ora è il momento del silenzio”.