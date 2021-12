0 Facebook “E’ Natale anche per noi, dacci 20mila euro”: le mani della camorra sulle feste Casalnuovo 17 Dicembre 2021 11:42 Di redazione 1'

Proseguono i fenomeni estorsivi da parte dei clan di camorra dell’area vesuviana. Un fenomeno che anche in prossimità delle festività natalizie continua a registrarsi in tutta la provincia di Napoli. Ma stavolta, per dirla alla Vasco, “c’è chi dice no”. E’ il caso di un imprenditore edile del Casertano che dopo essere stato minacciato ha denunciato tutto ai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Il racket

Solo un giorno prima un 38enne, residente nel vicino comune di Volla e già noto alle forze dell’ordine, si era recato nel suo cantiere edile di Casalnuovo, cercando “il masto”.

I militari dell’Arma hanno così organizzato un servizio apposito nel cantiere e hanno bloccato sul fatto il malvivente, arrestandolo. Lo stesso pretendeva, difatti, ben 20mila euro come somma da pagare, per mettersi in regola, durante le festività natalizie. Perquisito dai carabinieri, inoltre, è stato trovato in possesso di più di 4mila euro in contanti. Al momento gli inquirenti indagano per risalire al proprietario dell’ingente somma.