Gravi infezioni e problemi: “Ora ti curo io”, così finto ginecologo abusava delle pazienti

Gravi infezioni e false prescrizioni così un finto ginecologo di Taranto terrorizzava le sue clienti. Sono addirittura 400 le vittime sparse per tutto lo stivale. Così la Polizia di Stato, ha eseguito in queste ore, su delega della Procura della Repubblica di Taranto, una perquisizione domiciliare nei confronti di un 40enne per il reato di violenza sessuale. Al sedicente ginecologo, inoltre, gli agenti hanno sequestrando diversi telefoni.

Le finte telefonate mediche

Per gli inquirenti il medico pugliese è gravemente sospettato di condotte che hanno portato numerose donne a sporgere denuncia alla polizia postale a seguito della ricezione di telefonate da un uomo che si presentava come ginecologo. Utilizzando uno stratagemma il 40enne faceva credere alle vittime di essere a conoscenza di esami clinici, così per rappresentare alle stesse la presenza di infezioni vaginali gravi le induceva ad effettuare una visita ginecologica online. Il 40enne è stato scoperto dagli investigatori del Servizio Polizia Postale e dalla Postale di Bari e Taranto proprio grazie ai dati telefonici e telematici.