Commuove il messaggio di Marina Giulia Cavalli per ricordare la figlia Arianna, deceduta a 21 anni a causa di una terribile leucemia. L’amata attrice di Un Posto al Sole non ha mai nascosto questo suo grande dolore e spesso dedica un pensiero alla ragazza.

Il dolore dell’attrice di Un posto al sole

“Allora, Arianna, amore mio immenso, oggi è il tuo comple-mese celeste. 6 anni e 1 mese dal tuo trasferimento nella vera vita, come la chiami Tu. E mi sei sempre più vicina, ti sento sempre più dentro me. Andiamo verso il Natale, festa che un tempo adoravo e che ora è pregna di malinconia. Tante luci colorate intorno, per strada, nelle case… ma la tua luce, angelo meraviglioso, è l’unica che per me abbia senso. Ti amo prima-ora-poi e per sempre. Mamma”, queste le parole di dolore dell’attrice.

Le parole di Marina Giulia Cavalli per la figlia

La Cavalli non è la prima volta che spiega quanto sia difficile l’arrivo delle Festività per chi ha perduto un proprio caro. E’ un momento in cui la mancanza diventa sempre più forte. Nel 2019 aveva detto in un’intervista: “Per chi ha perduto un proprio caro le festività sono sempre un momento difficile. Io, nonostante non abbia più accanto a me il più grande amore della mia vita, mia figlia, ho una certezza: Arianna è sempre con me“.

