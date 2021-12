0 Facebook Casandrino piange Irene Chianese, giovane scomparsa: “Splendida ragazza” Cronaca 17 Dicembre 2021 17:30 Di redazione 2'

Dolore a Casandrino ed Orta di Atella per la scomparsa di Irene Chianese. Figlia del consigliere Leopoldo, è deceduta a causa di un brutto male che non le ha lasciato scampo. La giovane, nonostante la tenacia e la forza con cui ha combattuto, non è riuscita a sconfiggere il nemico più insidioso.

Lacrime per Irene Chianese

Il suo cuore purtroppo ha smesso di battere. La notizia della morte di Irene Chianese è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la ragazza e la sua famiglia. Tante le parole di dolore, come il post del consigliere comunale Luigi Mozzillo, che ha comunicato la scomparsa della giovane: “Stamattina è venuta a mancare Irene Chianese, mia collega, amica e instancabile alleata nel lavoro. Per il suo instancabile lavoro quotidiano da ormai dieci anni nel Patronato, per la sua disponibilità verso gli assistiti, per l’impegno e la competenza che offriva giorno e notte alle persone, era doveroso comunicare questa dolorosissima notizia. Il resto per me e per la mia famiglia resta un dolore privato”.

Ma sono tante altre le parole di dolore per la giovane Irene, in molti la ricordano come una ragazza piena di vita: “Sentite condoglianze alla famiglia Chianese .Ciao Irene splendida ragazza disponibile sempre con tutti dal cuore d’oro “.