Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, addio definitivo: "E' successo dopo la nascita della bimba, l'ha scoperto" Spettacolo 17 Dicembre 2021

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono detti addio definitivamente. Solo oggi emergono i retroscena sulla storia d’amore che ha dato anche vita alla secondo genita dell’argentina, Luna Marì.

Come riporta il settimanale Gente, l’ex hairstylist è stato fotografato al Parco Sempione a Milano insieme alla bambina e un un amico, ma dell’argentina nemmeno l’ombra. Dopo il ragazzo ha riportato la bambina a casa di Belen per andare via subito. Lo spezzino e l’argentina infatti non vivono più insieme. Ma come mai?

Pare che, all’origine della rottura tra i due, ci siano divergenze caratteriali. Come aveva già raccontato Chi, i due ragazzi, finiti i primi mesi di passione travolgente, non si sarebbero trovati nella vita di tutti i giorni e quindi avrebbero deciso di prendere strade diverse instaurando con la bambina un rapporto da genitori separati.