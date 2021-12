0 Facebook Rubato il Natale a “casa” del sindaco: sparito l’albero del Consiglio comunale Napoli Città 17 Dicembre 2021 15:58 Di redazione 1'

Furto nella notte all’interno del cortile del palazzo del Consiglio comunale di Napoli. Ignoti hanno rubato l’albero di Natale allestito per le festività. La scoperta l’hanno fatta questa mattina i dipendenti comunali appena giunti nella sede di via Verdi dove era sparito l’albero con tutti gli addobbi. Un furto che fa non poco discutere all’interno del Consiglio vista l’assenza della vigilanza notturna e di un sistema di telecamere di videosorveglianza.