Funerali Giuseppe Carmine e Selene Pagliarello: le esequie con il piccolo Samuele Cronaca 17 Dicembre 2021

Il dramma di Ravanusa ha distrutto la vita di una giovane famiglia che stava per nascere. Selene Pagliarello, morta insieme al marito e ai suoceri sotto le macerie dopo il crollo della palazzina, era incinta al nono mese. Avrebbe dovuto partorire solo 4 giorni dopo la tragedia.

Funerali Giuseppe Carmine e Selene Pagliarello

L’infermiera era con il marito Giuseppe Carmina in visita ai suoceri quando lo scoppio ha causato il crollo della palazzina in Via Trilussa e devastato quelle circostanti nel paese in provincia di Agrigento. Selene e Giuseppe sono stati ritrovati nella notte di domenica sotto le macerie, ancora insieme sul divano. Sono morti uniti con il loro piccolo Samuele, ancora nella pancia.

Oggi, venerdì 17 dicembre, si terranno i funerali alle ore 16.30 in Piazza Primo Maggio di Ravanusa.