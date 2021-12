0 Facebook Spara e uccide la badante della sorella: “Non le prestava le giuste cure” Torre Annunziata 16 Dicembre 2021 08:13 Di redazione 1'

Dopo numerose liti ha scelto il gesto estremo: l’omicidio. Così l’81 enne Pellegrino Reibaldi nella giornata di ieri ha aperto il fuoco, con una pistola detenuta regolarmente, contro la badante della sorella, la 67enne Maria Baran.

L’uomo, come riportato da IL Mattino, da ieri sera è stato condotto in carcere con l’accusa di omicidio. L’esecuzione sarebbe avvenuta poco dopo pranzo nel cuore di Torre Annunziata in via Gambardella dove l’uomo viveva con la sorella, solo poco prima delle 14. Proprio in questo frangente sarebbe partita la violenta lite con la badante fino alla follia finale ed i colpi d’arma da fuoco.