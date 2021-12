0 Facebook Notte di fuoco e paura nel Vesuviano: spari e bombe contro i negozi Area Vesuviana 16 Dicembre 2021 08:59 Di redazione 2'

E’ stata una notte di terrore, quella appena trascorsa nell’area vesuviana, dove tra i comuni Boscoreale e San Giuseppe Vesuviano ignoti hanno colpito due diversi esercizi commerciali. Su entrambi i casi ora indagano i carabinieri.

Gli spari

Poco prima della mezzanotte a Boscoreale i Carabinieri della vicina compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via trivio marchesa 86. Qui ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro la serranda di un bar. Fuori la saracinesca sono stati rinvenuti 4 fiori e 4 bossoli, ora sequestrati dai militari dell’Arma. Gli stessi che proprio in queste ore hanno acquisito i sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

La bomba

Solo poco dopo gli spari, intorno all’una di notte, nel vicino comune di San Giuseppe Vesuviano altri balordi hanno fatto esplodere un ordigno artigianale nei pressi dell’ingresso di un negozio di telefonia di piazza Garibaldi. Sul caso, al momento, cercano di fare luce i Carabinieri della stazione di san Giuseppe vesuviano insieme ai colleghi del nucleo investigativo di torre annunziata intervenuti per i rilievi.