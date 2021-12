0 Facebook Napoli, San Gennaro non ha fatto il miracolo, il sangue è solido Napoli Città 16 Dicembre 2021 10:01 Di redazione 2'

San Gennaro non ha fatto il prodigio, il terzo “miracolo” della liquefazione del santo patrono di Napoli, quello di dicembre, non si è ripetuto per la seconda volta di fila. Ansia tra i fedeli.

Il “miracolo laico”, così come è chiamato l’evento di dicembre, non è avvenuto oggi in Duomo. Dove dalle ore 9 va avanti la celebrazione.

La cerimonia, che è ancora in corso, si sta svolgendo all’interno del Duomo di Napoli. Il prodigioso evento, il terzo e forse il meno conosciuto, si ripete dal lontano 16 dicembre del 1631, giorno in cui i napoletani chiesero e ottennero l’intervento miracoloso di “Faccia Gialla” per fermare l’eruzione del Vesuvio. Solitamente la manifestazione di dicembre è più privata che popolare in quanto si svolge nella Cappella del Tesoro di San Gennaro. Ma ormai da due anni, per far fronte all’emergenza sanitaria, l’evento si tiene sul altare del Duomo partenopeo.

Per quest’anno c’era già un po’ di apprensione tra i napoletani in quanto lo scorso anno il miracolo laico non si è registrato, ma anche stavolta, almeno per il momento, San Gennaro non si è fatto vivo. Adesso i fedeli restano così in preghiera, in attesa del prodigio.