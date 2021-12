0 Facebook Luca, morto a 15 anni per aver mangiato sushi: “Attenzione agli all you can eat” Cronaca 16 Dicembre 2021 13:48 Di redazione 2'

Sotto controllo e attenzionati i ristoranti giapponesi di Napoli che propongono all you can eat. Non è certo un mistero il fatto che il pesce crudo debba essere consumato solo se si ha l’assoluta certezza della qualità. Quindi possiamo escludere questa formula come una soluzione idonea.

Luca morto a 15 anni dopo aver mangiato “All you can eat” di sushi

Luca Piscopo, 15 anni di Soccavo di Napoli, è morto a causa di un’intossicazione alimentare avvenuta dopo che il ragazzo era stato a pranzo a mangiare sushi con alcuni compagni di classe. La mamma del giovanissimo, distrutta dal dolore, in un’intervista a Il Mattino ha chiesto che venga fatta giustizia. Poi aggiunge: “È andato a scuola, aveva partecipato a una sorta di gita extramoenia poi il gruppo della sua classe si era sparpagliato. Aveva scelto di andare al ristorante di sushi, a mangiare pesce crudo, era accanto a tre amiche di classe”.

All’indomani della tragedia i fari sino tutti puntati sui locali che offrono la formula “All you can eat” di pesce crudo. Va sicuramente capito se i locali che offrono pesce crudo a prezzo basso debbano essere attenzionati particolarmente.