Una triste notizia ha colpito la città di Napoli. Dopo un periodo di coma Camillo Zito non ce l’ha fatta: il giovane è deceduto. Come riportato da Il Meridiano, la vittima è ricordata come un ragazzo per bene e amato da tutti.

Di seguito alcuni dei messaggi di cordoglio dedicati al 30enne: “Camillo Zito fai parte di uno dei momenti più belli della mia vita e chi si dimentica quanto ci siamo divertiti, eravamo una comitiva infinita che ripeto ha segnato uno dei periodi più belli delle nostre vite rip Cami“.

“Ci chiamano vecchi perché giocavamo in un bigliardo tutta la giornata ma tu vecchio non lo eri e pure sei andato già via! Mancheranno le giornate insieme a giocare o a fare un giro in auto. Eri un bravo ragazzo non lo meritavi. Riposa in pace amico mio“.