È morto Antonio Caldarelli, lutto alle 'Case nuove' È morto Antonio Caldarelli. Era il presidente dell'Associazione Maria Santissima dell'Arco Case Nuove. Lutto per il quartiere Cronaca 15 Dicembre 2021

È stato presidente dell‘Associazione Maria Santissima dell’Arco Case Nuove. Antonio Caldarelli era anche altro. Un vero simbolo del quartiere della zona mercato. Conosciuto e voluto bene da tutti.

È morto Antonio Caldarelli

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio per lui: “Siamo colpiti per la grave perdita. Anche se le parole sono ben poche cosa in queste circostanze e siamo Profondamente rattristati per la disgrazia è venuto a mancare il nostro caro amato presidente ed in fondo oggi hai anche raggiunto la tua meta circondato da stelle proprio come la nostra cara amata Maria dell’arco vola più in alto che puoi presidente mi mancherai moltissimo ora sì che sei un angelo anche tu…veglia su tutti noi“.

È morto Antonio Caldarelli: i messaggi d’affetto

“Una lunga vita di devoto alla nostra Madonna dell’Arco piena di esperienza e soddisfazione, siete stato la persona che ha portato avanti questa bellissima tradizione, che ci ha fatto conoscere e legati e diventare persone di famiglia. Ci ha lasciato un pezzo di storia della Nostra Storia. Un uomo un padre di tutti noi battenti. Si parlerà sempre di te, rimani sempre nel nostro cuore zio Tonino Caldarelli riposa in pace che la nostra mamma dell’arco ti accoglie sotto al suo manto perché un devoto come voi merita Pace e serenità tvb buon viaggio“.