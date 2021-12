0 Facebook Napoli, neonato abbandonato in strada. L’allarme e i soccorsi: “Sentivamo che piangeva” Neonato abbandonato a Napoli. Chiuso in un fagotto e lasciato sull'asfalto. I passanti hanno sentito che il piccolo piangeva. Ora è al Santobono Cronaca 4 Dicembre 2021 18:57 Di redazione 1'

Era stato avvolto in un fagotto, come un pacchetto e poi abbandonato in strada. Dall’asfalto i suoi pianti sono stati per fortuna ascoltati dai passanti che immediatamente hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorsi.

Come riportato da Internapoli, un neonato è stato lasciato sopra un marciapiede vicino la villa comunale di Ponticelli. Anche alcuni agenti di polizia sono accorsi dopo che qualcuno li aveva chiamati per cercare aiuto.

Neonato abbandonato a Napoli

I sanitari del 118, dopo le prime cure e i dovuti accertamenti, hanno accompagnato con urgenza il bambino in ospedale. Ora il piccolo è ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli. Indagini in corso per cercare di chiarire la vicenda.