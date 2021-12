Ancora una morte sul lavoro in Campania. Nel pomeriggio di lunedì un operaio di 59 anni, Mario Cantiello, è precipitato da un’impalcatura su cui stava lavorando ed è morto. La vittima era originaria di Santa Maria Capua Vetere.

Mario Cantiello cade da un’impalcatura e muore

Il 59enne ha fatto un volo di 4 metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, sulla vicenda indagano i carabinieri. Il cantiere, come da prassi, è stato sequestrato.

Sulla salma della vittima sarà effettuata l’autopsia che chiarirà le cause del decesso. Intanto l’indagine avviata dai militari dovrà chiarire se nel cantiere siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Dolore nel Casertano per la scomparsa del 59enne.