Incidente nel cantiere della Metro di Napoli, muore operaio di 59 anni: Luigi Mancuso lascia moglie e 2 figli Cronaca 8 Settembre 2021 12:11

Incidente mortale sul lavoro nel cantiere della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, nel tratto tra il Centro Direzionale e Capodichino. A perdere la vita è stato un operaio di 59 anni, Luigi Mancuso. La notizia è stata data dal segretario generale della Fillea Cgil di Napoli, Giovanni Passaro.

“Un nuovo incidente mortale e’ avvenuto nel cantiere della linea 1 della Metropolitana, nel tratto compreso tra il Centro Direzionale e Capodichino. A morire di lavoro, Luigi Mancuso, 59 anni, dipendente della societa’ Icm per conto di Metropolitana di Napoli. Luigi lascia due figli e la moglie. Non possiamo chiamarle ‘disgrazie’, e’ urgente rimettere mano alla legislazione nazionale sul lavoro, introducendo il reato di ‘omicidio colposo’ e riaprire una stagione contrattuale che recuperi un maggiore potere di controllo e contrattazione sull’organizzazione nei luoghi di lavoro”, queste le parole di Passaro.

Secondo le prime ricostruzioni il 59enne sarebbe stato ritrovato nella giornata di lunedì dai colleghi nel fossato della banchina dei treni, è poi deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. E’ questa l’ennesima morte bianca, Passaro ha sottolineato quanto sia importante: “Intervenire sulle cause che stanno alla base di questi tragici infortuni”. “Fuori da ogni scrupolo, e’ bene – secondo Passaro – non sottovalutare la propensione delle imprese a ridurre i costi, a risparmiare sulla sicurezza, a spingere fino ai limiti irraggiungibili i ritmi di lavoro”. “La sempre maggiore ricattabilita’ della forza lavoro, assieme alle responsabilita’ delle imprese nel ridurre i costi per la sicurezza – conclude Passaro – stanno alla base di questa micidiale impennata di infortuni mortali”.