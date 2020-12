0 Facebook Nuova stagione di Made in Sud salta, il programma comico non si farà Spettacolo 10 Dicembre 2020 12:19 Di redazione 2'

Salta la nuova stagione di Made in Sud. Il programma comico targato Rai nel 2021 non si farà. L’indiscrezione è stata riportata dal portale Tv Blog e in seguito da Dagospia. Brutte notizie per i fan del seguitissimo format.

Perché non ci sarà la nuova stagione di Made in Sud

Secondo quanto riportato dai sopracitati portali Made in Sud nel 2021 non si farà. Sembrerebbe che la produzione abbia deciso di sospendere il programma. Non si conoscono con certezza i motivi, ma pare che si sia deciso di far riposare il format. Non andrà in onda né in primavera, stagione in cui di solito va in onda, né quest’estate com’era accaduto per il 2020 a causa della pandemia e nemmeno il prossimo autunno. La produzione starebbe lavorando a un nuovo show “La Caserma”, ma per ora non si conoscono i dettagli del programma.

Stefano De Martino a Napoli per Stasera tutto è possibile

Secondo Roberto D’Agostino: “A Napoli gira voce che lo stop al titolo comico in onda sulla seconda rete non sarebbe dovuto solo a motivi di palinsesto. Di cosa si tratta?”. Intanto Stefano De Martino è tornato a Napoli per iniziare le riprese di Stasera è tutto possibile.