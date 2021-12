0 Facebook Bambina di 1 anno muore mentre gioca con la sorellina: è svenuta all’improvviso Cronaca 12 Dicembre 2021 18:08 Di Fabiana Coppola 1'

Una tremenda tragedia ha spezzato la vita di una bambina di un anno e 10 mesi. La piccolina stava giocando con la sorellina quando è stata colta da un malore improvviso ed è morta.

Tragedia nel Siracusano: bimba di un anno e mezzo muore

La tragedia è avvenuta a Rosolini, nel Siracusano, dove la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica di quello che sembra un dramma. A quanto pare l piccola sarebbe svenuta improvvisamente, e i genitori sarebbero subito accorsi per allertare un ambulanza e prestare soccorso alla figlioletta.

I medici non son riusciti a salvare la piccola. I carabinieri parlando con i familiari hanno scoperto che la bimba prendeva antibiotico perché da giorni vomitava e aveva un raffreddore. Per accertare le cause del decesso è stata disposta l’autopsia sul corpo della bimba.