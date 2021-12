0 Facebook Crolla una palazzina: 8 dispersi, tra loro 3 bambini e una donna incinta, fuga di gas Cronaca 11 Dicembre 2021 23:27 Di redazione 1'

Un evento tragico è avvenuto in una palazzina scoppiata per una fuga di gas. L’edificio, di 4 piani, è crollato intorno alle 20.30 per una fuga di gas o lo scoppio di una bombola.

Crolla palazzina a Ravanusa

Sotto le macerie potrebbero esserci diverse persone.. Al momento il bilancio, secondo quanto appreso dall’agenzia Ansa, è di almeno 8 dispersi, tra cui anche 3 bambini e una donna incinta. Lo scopro avvenuta a Ravanusa, paesino vicino ad Agrigento, ha messo in ginocchio il paese.

I vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata stanno cercando di domare le fiamme.