Dramma in Campania, Davide trovato morto in casa dai genitori: "Aveva 29 anni" Davide trovato morto. Distrutta dal dolore l'intera comunità casertana di San Nicola La Strada. Nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare Cronaca 10 Dicembre 2021

Una triste notizia ha sconvolto l’intera comunità di San Nicola La Strada, località in provincia di Caserta. Il giovane Davide, 29 anni, è stato trovato senza vita in casa propria dai suoi genitori.

Un dramma improvviso. Una tragedia che neanche l’intervento dei soccorsi è riuscito ad evitare. La mamma e il papà hanno immediatamente chiamato il 118 ma i sanitari non hanno potuto fare nulla: Davide era già deceduto.

Davide trovato morto

Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. Il giovane è ricordato come una persona in gamba, per bene e solare. La notizia è stata riportata da Il Meridiano.