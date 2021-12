0 Facebook Nuova accusa di una donna ad Enrico Varriale: “Così mi ha picchiata” Napoli Città 10 Dicembre 2021 08:50 Di redazione 2'

Nuove accuse di una donna contro l’ex vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, già accusato in precedenza di aver molestato la sua ex compagna.

Nella serata di ieri, infatti, una nuova donna avrebbe contattato il 113 dichiarando di essere stata vittima di violenza da parte del giornalista.

Aspettando i dovuti accertamenti del caso gli agenti di polizia sono entrati in casa del giornalista che però ha spiegato di essere lui la vittima di “una folle gelosia”, promettendo di intraprendere un’azione legale nei confronti della donna.

La versione di Varriale

“Ieri alle 22.30 – racconta il giornalista – la donna con cui ho una relazione ha dapprima citofonato insistentemente. Successivamente ha cominciato a bussare alla porta di casa e alla fine ho ceduto e le ho aperto – scrive Varriale nella sua ricostruzione – . E’ entrata e come una furia, in preda ad un raptus di gelosia ha iniziato a distruggermi casa. Piatti. Bicchieri, soprammobili, qualunque cosa le capitava sotto mano mi veniva tirata addosso e distrutta. Ho provato a bloccarla ed ha cominciato ad urlare ‘non mi toccare, ti denuncio”. “Ha preso il telefono – precisa Varriale – e chiamato la Polizia e l’autoambulanza. Io spettatore allibito l’ho implorata di fermarsi, alla fine ho capito che solo l’intervento della polizia poteva fermarla. Però prima dell’arrivo degli agenti è uscita di casa e non ho saputo più nulla”. “Posso documentare tutto – chiarisce il giornalista – . Ho fotografato la mia abitazione o meglio quello che resta della mia abitazione. Ed in relazione a ciò ho dato mandato ai miei avvocati d’intraprendere le necessarie azioni legali”.