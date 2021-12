0 Facebook ll dramma di Aida Yespica: “Un altro Natale senza mio figlio” Spettacolo 9 Dicembre 2021 21:33 Di redazione 2'

Aida Yespica non vede il figlio da due anni. La show girl venezuelana, prima a causa del Covid e poi per problemi di visto, non è mai potuta andare a trovare Aron, avuto dalla relazione passata con Mattia Ferrari, in America.

Il dolore di Aida Yespica

Il bambino vive lì da quando la madre, secondo quanto racconta Aida, avrebbe deciso con il padre di fargli proseguire le scuole in America: “Dopo una truffa – racconta in un’intervista a Nuovo – subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro”.

La Yespica ha spiegato che Ferrari avrebbe provato anche a ottenere l’affidamento esclusivo, che però il tribunale gli avrebbe negato: “Il motivo? Mai saputo. Siamo andati in tribunale, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione ho per mio figlio. Mi considero un’ottima madre”.

Un altro Natale senza il suo bambino e prima di poterlo riabbracciare dovrà attendere la prossima primavera: “Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno”.