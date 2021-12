0 Facebook “Hanno rubato il Natale a Posillipo”, portato via nella notte l’albero installato per i bambini Posillipo 9 Dicembre 2021 13:22 Di redazione 2'

Con l’arrivo, imminente, delle festività natalizie anche quest’anno tornano in città i ladri di alberi di Natale. Stavolta è toccato ad un arbusto di Piazza San Luigi a Posillipo che era stato installato dal titolare del “Ke’ Bar Manzilli” per regalare una gioia ai bambini del quartiere.

Il furto

Il furto sarebbe avvenuto nella notte da parte di una baby gang formata da due persone che in scooter hanno portato via l’albero natalizio. “Dopo momenti difficili – racconta l’ideatore dell’iniziativa, il sig. Manzi (titolare dell’omonimo bar), rivolgendosi al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e a Gianni Simioli della Radiazza – e con tanti sacrifici, avevamo deciso di fare un albero di Natale per tutta la piazza dove ogni bambino avrebbe potuto appendere la propria letterina per Babbo Natale. Ma Posillipo e soprattutto piazza San Luigi sono abbandonati al proprio destino. L’altra notte due elementi hanno deciso di portar via quell’albero che per noi era segno di ripresa ma soprattutto di un amore che sembrava essersi spento. Mio figlio di 5 anni mi ha detto : ‘papà come è possibile che si sono rubati l’albero? Se non avevano i soldi li avremmo potuti aiutare noi”.

“I furti di alberi di Natale sono una triste tradizione – chiariscono, invece, Borrelli ed il consigliere di Europa Verde delle Municipalità I Gianni Caselli – che combattiamo da anno contro le baby gang. Per anni c’è stata quella della devastazione di quello realizzato in Galleria Umberto I. Non ci stupiamo più di fronte ad episodi del genere e questo è grave perché significa che tutti siamo ormai assuefatti a questo degrado sociale e alla delinquenza che sta prendendo il sopravvento. Dobbiamo invece ritornare ad indignarci perché solo così possiamo avere lo spirito e la determinazione giusti per combattere per avere quel cambiamento che tanto si auspica. Non possiamo che continuare a sostenere tutti i commercianti e gli imprenditori che ormai da quasi due anni combattono contro l’emergenza covid e la criminalità. Le istituzioni dovrebbero fare molto di più per loro, soprattutto per chi si prodiga a favore della comunità“.

Il video