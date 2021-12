0 Facebook Come è morta Lina Wertmuller, la straordinaria protagonista del cinema italiano Spettacolo 9 Dicembre 2021 12:28 Di redazione 1'

Come è morta Lina Wertmuller, la protagonista del cinema italiano aveva 93 anni era regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana. Pare che sia morte per cause naturali.

Si è spenta questa notte a Roma. La ricordiamo per le sue meravigliose opere cinematografiche che hanno fatto la storia della commedia italiana come Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, Pasqualino settebellezze chele portò ben 3 candidature a Premi Oscr e Mimì metallurgico.