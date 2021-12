0 Facebook Meteo Napoli, finalmente tregua dal cattivo tempo: in arrivo sole e belle giornate Meteo 9 Dicembre 2021 13:36 Di redazione 2'

Il sole sembra essere ormai un miraggio, sono giorni che il maltempo non dà tregua alla Campania e a Napoli. Timidamente in queste settimane di pioggia sono capitati momenti soleggiati, nulla a che fare però con il bel tempo cui siamo abituati noi partenopei. Pare però che grandine e temporali abbiano il tempo contato. Nonostante sia stata prorogata l’allerta meteo per altre 24 ore, durerà infatti fino alle 16 di domani, finalmente tornerà il sereno.

Quando torna il sole a Napoli

Ebbene sì, la notizia che tutti stavamo aspettando, secondo le previsioni di Meteo.it, a Napoli presto tornerà il sole e avremo belle giornate. A partire da sabato le piogge dovrebbero iniziare a sparire, in mattinata sono previsti ancora rovesci ma il tempo dovrebbe aggiustarsi dal primo pomeriggio con la comparsa del sole.

Previsioni meteo a Napoli

E sembra proprio che avremo il sole, stando a quanto dicono le previsioni, da domenica avremo giornate prevalentemente soleggiate e sarà così per il corso dell’intera settimana successiva, una cosa che non accadeva da tempo. Il sole dovrebbe farci compagnia perlomeno fino al 22 dicembre. Chiaramente si tratta di un quadro molto ampio per cui potrebbe essere soggetto a variazioni. Ma se così dovesse essere finalmente torneranno le belle giornate. Contestualmente ci sarà un lieve calo delle temperature minime che da 10° degli ultimi giorni arriveranno a 5-7°, mentre le massime dovrebbero assestarsi sugli 11-13°. Dunque l’aria potrebbe essere leggermente più fresca.