Antonio Spinalbese è ancora a Napoli, così dimostrano le numerose stories condivise da lui. In alcune si comprende che è a passeggio per il capoluogo campano, prima alla Riviera di Chiaia, poi in piazza Sannazaro.

Poi si è goduto una pizza in un noto locale napoletano e in una delle sue ultime storie lo si vede in compagnia di un bambino. In tanti si stanno domandando per quale motivo sia a Napoli e soprattutto perché è ancora lontano da Belen Rodriguez. Alcune dichiarazioni della show girl avevano messo a tacere una volta e per tutte le voci sulla crisi tra di loro, ma poi le pubblicazioni social di entrambi dimostrerebbero altro.

Non un saluto, una dedica. Antonino ha condiviso un’immagine della luna e l’ha dedicata alla sua piccola bambina. Ma a Belen nessun accenno. Non si sa se si trovi a Napoli per lavoro o per svago.