Notte di paura a Napoli: negano l'accesso in discoteca, tornano armati e sparano Cronaca 9 Dicembre 2021

Notte di terrore in un noto locale di Napoli. Al The Wall Club”, noto locale situato nei pressi dell’Isola E1 del Centro direzionale, ci sono stati momenti di follia.

Lo scorso 27 novembre, c come racconta Il Mattino, un gruppo di ragazzi, dopo aver ricevuto il rifiuto della security all’ingresso, sarebbe tornato armato. Pare che all’interno del locale vi fosse una festa privata e non era possibile entrare agli estranei.