0 Facebook Morta Lina Wertmuller: la ricordiamo per Io Speriamo che me la cavo Spettacolo 9 Dicembre 2021 12:12 Di redazione 1'

E’ morta Lina Wertmuller. A dare la notizia un amico di famiglia attraverso i social. La protagonista del cinema italiano aveva 93 anni era regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana.

Si è spenta questa notte a Roma. La ricordiamo per le sue meravigliose opere cinematografiche che hanno fatto la storia della commedia italiana come Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, Pasqualino settebellezze chele portò ben 3 candidature a Premi Oscr e Mimì metallurgico. E’ stata la prima donna a essere candidata alla vittoria dell’Oscar come miglior regista.

Morta Lina Wertmuller: la regista di Io speriamo che me la cavo

Nel 1992 dirige Io speriamo che me la cavo con Paolo Villaggio, film di successo che riprende le gesta di un maestro del Nord in un paesino nel Napoletano. Un cult che soprattutto al Sud ha avuto un successo incredibile. Il 22 dicembre 2015 il sindaco di Napoli Luigi de Magistris le conferisce la cittadinanza onoraria della città.