Anna Tatangelo e Livio Cori pronti per il Natale, la coppia mostra gli addobbi
8 Dicembre 2021

Anna Tatangelo e Livio Cori sono ormai una coppia consolidata. Sono lontani i tempi in cui lady Tata preferiva non uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, adesso il cantante napoletano è a tutti gli effetti una persona di famiglia. Dopo la serata speciale con il figlio della show girl Andrea, adesso i fidanzati si sono divertiti a decorare la casa per il Natale.

Il Natale di Anna Tatangelo e Livio Cori

Segno che sono più affiatati che mai e che probabilmente potremmo aspettarci un grande passo. A documentare tutto è stata Anna Tatangelo sui social, che ha ripreso lei e Livio mentre si divertivano a fare l’albero di Natale. Sembrerebbe che sia casa di lady Tata ma non è ben chiaro dalle immagini. Così come non si capisce se con loro ci fosse anche Andrea.

L’albero di Anna Tatangelo e Livio Cori è tradizionale, grande e pieno di luci. I due sono apparsi molto sorridenti in foto. I fan della coppia si aspettano presto un colpo di scena, magari quel matrimonio tanto desiderato dalla cantante, che secondo le varie indiscrezioni sarebbe stato uno dei grandi problemi che lei ha avuto con Gigi D’Alessio.

Il cantante napoletano, intanto, diventerà presto papà per la quinta volta. La giovanissima compagna napoletana, Denise Esposito, dovrebbe essere sempre più vicina al parto.